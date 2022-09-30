В «Атамани» гостей научат засаливать овощи по-кубански
Культура
30.09.2022 11:24
В этнографическом комплексе «Атамань» в Темрюкском районе 1 октября пройдет фестиваль «Кубанские разносолы».
В этот день атаманские казачки откроют секреты самых вкусных солений. Гостей этнографического комплекса научат засаливать и замачивать овощи по-кубански и угостят соленьями.
Также все посетители смогут познакомиться с казачьим фольклором, сделать своими руками гончарное изделие, принять участие в интерактивных программах и викторинах. Будет работать станичный зверинец. Для гостей организуют мастер-классы по изготовлению оберегов — кукол, подков, букетов из трав.
Посетить фестиваль можно по «Пушкинской карте», сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
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