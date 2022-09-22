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В «Атамани» 24 сентября пройдет фестиваль народной культуры «Казачья слава»

Культура
22.09.2022 21:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-atamani-24-sentyabrya-projdet-festival-narodnoj-kultury-kazachya-slava
В «Атамани» 24 сентября пройдет фестиваль народной культуры «Казачья слава»
Фото министерства культуры Краснодарского края.

В рамках фестиваля на каждом подворье этно-комплекса гости смогут познакомиться с бытом казаков.

Гости смогут побыть гончаром или кузнецом, узнать о ремесле шорника или цирюльника, пообщаться с потомственными казаками и прокатиться в конной упряжке.

На фестивале пройдет дегустация вареников с картошкой и ярмарка народных промыслов и ремесел от кубанских кузнецов, гончаров и мастеров декоративно-прикладного искусства.

На скаковом поле комплекса пройдут традиционные скачки на приз губернатора Краснодарского края и большое конно-спортивное представление «Джигитовка» с участием конной группы почетного караула Кубанского казачьего войска.

Подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить Атамань по «Пушкинской карте», зарегистрировать которую можно на портале «Госуслуги» или, установив мобильное приложение «Госуслуги. Культура», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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