В Армении объявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию

В ближайшее время с полок российских магазинов может исчезнуть армянский коньяк. Об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян 18 мая на заседании комиссии парламента страны.

«Кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках винограда у местных фермеров», — сказал он.

Прекращение экспорта армянского коньяка в Россию прежде всего связано с тем, что «Ереванский коньячный завод» принадлежит французской компании Pernod Ricard, которая в прошлом году прекратила экспорт своей продукции в РФ из-за ситуации на Украине.

Более 80% экспорта коньяка «Арарат» приходилось на Россию, сообщает «Интерфакс».

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