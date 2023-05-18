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Поставки местного пива в магазины Краснодарского края выросли почти на треть

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/postavki-mestnogo-piva-v-magaziny-krasnodarskogo-kraya-vyrosli-pochti-na-tret
Поставки местного пива в магазины Краснодарского края выросли почти на треть
Фото pxhere.com

Всего за I квартал этого года объем поставок пива и пивных напитков в розничную торговлю в регионе составил 180,8 млн литров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года на Кубани значительно выросли поставки местного пива в магазины — на 28%. Всего за I квартал в розничную торговлю поступило 69,6 млн литров пива и пивных напитков, произведенных в Краснодарском крае. Это 38% от общего объема поставок этой категории продуктов в регионе.

При этом с начала этого года в Краснодарском крае заметно снизились поставки импортного пива — на 18,5%. Всего в магазины региона поступило 4,8 млн тыс. литров, сообщает пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края.

Читайте также: производство пива и крепкого алкоголя в Краснодарском крае выросло на 28,5%. В 2022 году предприятия потребсферы края произвели 16,7 млн декалитров пива и крепких спиртных напитков.

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