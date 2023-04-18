В Армавире завод увеличил выработку продукции на 12% благодаря внедрению бережливых технологий

Предприятие «Кубанькабель», которое выпускает монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные, силовые кабели, подвело итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

На предприятии оптимизировали процесс производства кабеля. На пилотной линии внедрили «Систему 5С» и организовали «Эффективный инфоцентр».

Благодаря бережливым технологиям и инструментам время протекания процесса сократили на 12%. Запасы в потоке уменьшили на 12%. За счет уменьшения времени переналадок оборудования выработка выросла почти на 19%.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, внедрение бережливых инструментов дает стабильные результаты, но необходимо, чтобы они вошли в производственную культуру предприятия и укоренились.

В нацпроект «Производительность труда» могут вступить кубанские предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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