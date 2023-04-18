Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Армавире завод увеличил выработку продукции на 12% благодаря внедрению бережливых технологий

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-zavod-uvelichil-vyrabotku-produktsii-na-12-blagodarya-vnedreniyu-berezhlivyh-tehnologij
В Армавире завод увеличил выработку продукции на 12% благодаря внедрению бережливых технологий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предприятие «Кубанькабель», которое выпускает монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные, силовые кабели, подвело итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

На предприятии оптимизировали процесс производства кабеля. На пилотной линии внедрили «Систему 5С» и организовали «Эффективный инфоцентр».

Благодаря бережливым технологиям и инструментам время протекания процесса сократили на 12%. Запасы в потоке уменьшили на 12%. За счет уменьшения времени переналадок оборудования выработка выросла почти на 19%.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, внедрение бережливых инструментов дает стабильные результаты, но необходимо, чтобы они вошли в производственную культуру предприятия и укоренились.

В нацпроект «Производительность труда» могут вступить кубанские предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани производитель металлоконструкций благодаря нацпроекту увеличил выработку на 130%.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 апреля
Почему любители скумбрии дольше живут
Почему любители скумбрии дольше живут
Как вовремя распознать аппендицит? Симптомы и диагностика
Как вовремя распознать аппендицит? Симптомы и диагностика
Газированная вода: полезно или вредно
Газированная вода: полезно или вредно
Что положить в аптечку для поездки на море
Что положить в аптечку для поездки на море
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
  3. Путин съездил в Донбасс и посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток»
  4. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
  5. Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
  6. С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях