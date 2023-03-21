На Кубани производитель металлоконструкций благодаря нацпроекту увеличил выработку на 130%
Предприятие «Югстальмонтаж» подвело итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».
На предприятии оптимизировали производство на участке ленточных пил. В результате благодаря организации мест для хранения удалось на 54 минуты сократить время комплектации одного заказа. Благодаря унификации маркировки заготовок число ошибок уменьшили в 10 раз.
Внедрение потока единичных заказов уменьшило время ожидания металлоконструкций перед покраской на 510 минут. Это фактически один рабочий день. В целом за счет внедрения бережливых технологий время протекания процесса уменьшилось на 36%, количество незавершенного производства — на 71%.
«Югстальмонтаж» специализируется на производстве быстровозводимых зданий и сооружений из металлоконструкций. Здесь производят до 10 тыс. т металлоконструкций в год.
«За время реализации проекта на этом предприятии экономический эффект составит более 30 млн рублей, а тиражирование позволит развивать корпоративную культуру постоянных улучшений», — сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
В Краснодарском крае в нацпроекте «Производительность труда» участвуют уже более 230 предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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