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Кубанская логистическая компания на 15% увеличила выработку благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-logisticheskaya-kompaniya-na-15-uvelichila-vyrabotku-blagodarya-natsproektu-proizvoditelnost-truda
Кубанская логистическая компания на 15% увеличила выработку благодаря нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предприятие «Европак-Юг» совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировало процесс перевозки рапсового масла.

На предприятии перенесли склад комплектующих и материалов ближе к месту погрузки, организовали быструю переналадку на станке по резке металла, стандартизировали оборудование контейнера для перевозки жидких грузов. Благодаря этому выработка на производственном участке увеличилась на 15%, а время протекания процессов сократилось на 13%. Также на 12% удалось сократить запасы.

«Развитие транспортно-логистического комплекса играет важную роль для экономики региона. В сегодняшних условиях внутренний трафик становится приоритетным направлением в стратегии грузоперевозок», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Компания «Европак-Юг» является лидером по перевозке наливных и насыпных грузов разработанным на предприятии способом — грузы помещают в контейнер с применением специальных вкладышей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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