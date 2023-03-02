Кубанская логистическая компания на 15% увеличила выработку благодаря нацпроекту «Производительность труда»
Предприятие «Европак-Юг» совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировало процесс перевозки рапсового масла.
На предприятии перенесли склад комплектующих и материалов ближе к месту погрузки, организовали быструю переналадку на станке по резке металла, стандартизировали оборудование контейнера для перевозки жидких грузов. Благодаря этому выработка на производственном участке увеличилась на 15%, а время протекания процессов сократилось на 13%. Также на 12% удалось сократить запасы.
«Развитие транспортно-логистического комплекса играет важную роль для экономики региона. В сегодняшних условиях внутренний трафик становится приоритетным направлением в стратегии грузоперевозок», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Компания «Европак-Юг» является лидером по перевозке наливных и насыпных грузов разработанным на предприятии способом — грузы помещают в контейнер с применением специальных вкладышей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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