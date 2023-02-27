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На предприятиях Краснодарского края выберут лучшие практики бережливого производства

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-predpriyatiyah-krasnodarskogo-kraya-vyberut-luchshie-praktiki-berezhlivogo-proizvodstva
На предприятиях Краснодарского края выберут лучшие практики бережливого производства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани 27 февраля стартует региональный конкурс «Путь к совершенству».

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, во время конкурса выберут самые эффективные практики применения бережливых технологий, чтобы сделать из них готовые решения для компаний, стремящихся повысить эффективность производства.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала оценят поданные заявки, затем члены комиссии посетят предприятия и проанализируют уровень внедрения бережливых технологий в производственный процесс. Подать документы на конкурс могут предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» до 15 марта.

В прошлом году лауреатами и победителями конкурса стали семь предприятий. Первое место занят «Кубанский комбинат хлебопродуктов», второе — компания «ТД-холдинг», треть — «Краснодар Водоканал», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: предприятие из Северского района внедрит бережливые технологии.

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