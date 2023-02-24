Предприятие из Северского района внедрит бережливые технологии

Компания «Металл-Кост» станет третьим предприятием из Северского района, присоединившееся к нацпроекту «Производительность труда».

Эксперты регионального центра компетенций сформируют на предприятии рабочую группу. Сотрудники пройдут обучение бережливым технологиям. Пилотный проект для оптимизации еще предстоит выбрать. Процесс улучшений запланирован на полгода.

«В прошлом году в «Агрофирме Кубань» внедрили бережливые технологии, выработка повысилась на 11%. Сегодня в муниципалитете работают еще 6 потенциальных компаний-участников, их необходимо вовлекать в культуру непрерывных улучшений», — сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Предприятие «Металл-Кост» работает уже 8 лет. Оно занимается заготовкой, хранением и реализацией лома черных и цветных металлов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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