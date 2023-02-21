Универсальный порт Новороссийска по нацпроекту увеличил выработку на 10%
В течение полугода в рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятии «Новорослесэкспорт» оптимизировали процесс перемещения генеральных грузов.
Эксперты Регионального центра компетенций провели диагностику и наладили систему планирования, коммуникацию между службами и рациональную организацию рабочих мест.
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, насколько важно увеличение грузооборота морских портов Азово-Черноморского бассейна и развитие морского сектора.
«В сегодняшнюю эпоху перемен мы строим новую внутреннюю и внешнюю транспортную связь. Геополитическая трансформация меняет структуру потоков и перенаправляет грузы с запада на восток. В этих условиях важно, чтобы на всем логистическом плече работали эффективные предприятия», — сказал Юртаев.
Реализация нацпроекта в порту Новороссийска позволила на 13% уменьшить время протекания процессов и на 11% сократить запасы. Выработка увеличилась на 10%.
«Новорослесэкспорт» — это крупный универсальный порт, где действуют два спецтерминала для обработки генеральных и контейнерных грузов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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