В Армавире водитель ВАЗ открыл стрельбу из пистолета, отмечая свадьбу сестры

Инцидент произошел 13 апреля около 17:30 на улице Ефремова.

О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, водитель легковушки во время движения несколько раз выстрелил в воздух. Произошедшее попало на запись видеорегистратора.

Сотрудники полиции во время мониторинга соцсетей выявили запись, на которой запечатлена стрельба из автомобиля «Лада Гранта» на улицах Армавира. По факту произошедшего начали проводить проверку.

Личность стрелявшего установили, им оказался 23-летний местный житель. В отделе нарушитель рассказал, что стрелял в воздух из травматического пистолета по случаю свадьбы сестры. При этом у мужчины есть соответствующее разрешение на оружие.

Правоохранители изъяли пистолет и автомобиль. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Инспекторы потребовали остановить машину, но водитель поехал дальше. Началось преследование, нарушитель не отреагировал на предупредительный выстрел в воздух. Чтобы остановить «семерку», инспектор ДПС произвел 7 выстрелов в его сторону.

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