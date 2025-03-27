В Выселковском районе пьяный лихач на ВАЗ устроил погоню со стрельбой

Сотрудники ГИБДД во время патрулирования на трассе Выселки — Кирпильская заметили ВАЗ-2107, водитель которого нарушал ПДД.

Инспекторы потребовали остановить машину, но водитель поехал дальше, проигнорировав требование. Полицейские начали преследование машины и один раз для предупреждения выстрелили в воздух.

Несмотря на это, нарушитель не остановился, он попытался скрыться, создавая аварийную ситуацию. Чтобы остановить «семерку», инспектор ДПС произвел 7 выстрелов в его сторону. В результате применении табельного оружия никто не пострадал, машина получила механические повреждения.

Нарушителя задержали, им оказался 49-летний житель станицы Выселки. Результаты освидетельствования показали, что он находился в алкогольном опьянении.

В отношении мужчины составили административные материалы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и управление в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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