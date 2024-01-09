В Армавире во время пожара в гараже погиб 76-летний пенсионер

Пожар произошел вечером 8 января в гаражном кооперативе Промзоны Армавира.

По предварительным данным, очевидцы заметили пожар и вызвали на место пожарных. После локализации огня в подвальном помещении гаража нашли тело 76-летнего пенсионера, который там жил. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Армавирский межрайонный СО СКР по Краснодарскому краю по факту произошедшего начал проводить доследственную проверку. Следователь осмотрел место пожара. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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