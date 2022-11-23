В Армавире ВАЗ сбил стоявшего на дороге 71-летнего пенсионера, он умер в больнице

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Авария произошла 22 ноября около 20:00 на улице Тоннельной.

По предварительным данным, 63-летний водитель ехал за рулем «четверки» и сбил 71-летнего пешехода, который находился на проезжей части. На одежде пенсионера не было светоотражателей. Переходить дорогу мужчина не собирался.

В результате ДТП пешеход получил травмы и скончался в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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