В Армавире ВАЗ сбил стоявшего на дороге 71-летнего пенсионера, он умер в больнице
Происшествия
23.11.2022 13:30
Авария произошла 22 ноября около 20:00 на улице Тоннельной.
По предварительным данным, 63-летний водитель ехал за рулем «четверки» и сбил 71-летнего пешехода, который находился на проезжей части. На одежде пенсионера не было светоотражателей. Переходить дорогу мужчина не собирался.
В результате ДТП пешеход получил травмы и скончался в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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