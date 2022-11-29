В Армавире в музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей закупили новые инструменты

Средства на это выделили из краевого и федерального бюджетов благодаря региональной программе и нацпроекту «Культура».

«На мой взгляд, это самый замечательный проект в России. Это настолько мощно помогает дополнительному образованию, в том числе школам искусств. Я в восторге», — поделилась директор армавирской Специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей Александра Куценко.

В числе новых музыкальных инструментов, приобретенных для школы, оказались рояль, аккордеон, балалайки, контрабас, домра, ударная установка, барабан, баян и гитара. Эти новинки педагоги и воспитанники учебного заведения испытали на большом концерте. Претензий у артистов и слушателей не возникло.

Также по национальному проекту «Культура» обновили школьную библиотеку — в ней появились интерактивные учебные пособия. В классах установили новую мебель и современное оборудование. Теперь дети изучают нотную грамоту по интерактивной панели. Кроме того, для проведения уроков закупили ноутбуки. Занятия в этой школе посещают около 80 одаренных учеников.

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