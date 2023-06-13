В Армавире у наркозакладчика изъяли крупную партию мефедрона

Преступление выявили и пресекли сотрудники отделения УФСБ в Армавире совместно с сотрудниками полиции.

Правоохранители получили информацию о том, что 21-летний местный житель может быть причастен к распространению наркотиков. При проверке сведения подтвердились. Мужчину задержали в районе улицы Урицкого, в его машине нашли шесть свертков с белым порошком, упаковочные материалы и весы.

Экспертиза установила, что порошок является мефедроном весом более 380 г. Злоумышленник купил наркотик в интернете и планировал распространить в городе через закладки.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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