В Армавире суд признал парня виновным в развращении школьницы в соцсетях, ему дали 12 лет колонии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Армавирский городской суд 6 сентября вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Гулькевичского района, которого обвиняли в насильственных действия сексуального характера в отношении не достигшей 14 лет девочки.

По данным следствия, осенью 2021 года в одной из соцсетей парень познакомился с 9-летней девочкой и начал с ней переписываться. Парень указал в своем профиле, что он сам является 10-летней школьницей по имени Алина.

Во время переписки парень получил интимные фото и видео девочки, а затем отправил ребенку свои фотографии. О произошедшем узнали родители ребенка, которые сообщили в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Подсудимый вину признал частично. Он утверждал, что не знал о возрасте девочки. Суд назначил подсудимому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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