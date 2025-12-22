В Армавире строят две новые школы на 2 тыс. 650 мест

Строительство двух современных школ в Армавире находится в активной стадии.

Работы в учебном учреждении в микрорайоне Северном на улице Кондратенко находятся на завершающем этапе. Школа рассчитана на 1 тыс. 100 мест. В настоящее время здесь укладывают полы, устанавливают окна, укладывают кровлю и приступают к внутренней отделке.

На улице Заполярной, в районе Мясокомбината, строится школа на 1 тыс. 550 мест. Рабочие бетонируют третий этаж и готовятся к установке окон и витражей. На территории школы планируется построить два пожарных резервуара для обеспечения безопасности, отдельную насосную станцию для контроля подачи воды и собственную котельную.

«В самой школе будет построен детский плавательный бассейн, в котором детей будут обучать плаванию, два больших спортзала, большой актовый зал и много кабинетов для развивающего творчества. Кабинеты робототехники, мастерства, IT и других направлений для обучения», — сообщил начальник участка Андрей Непряхин.

Строительство учебных заведений проводится в рамках концессионных соглашений. В школе на Заполярной будет построен 25-метровый плавательный бассейн, а в школе на Кондратенко, помимо основных классов и помещений, предусмотрены большой актовый зал, школьный музей и телестудия.

Читайте также: школу на улице Пономаренко в Краснодаре планируют сдать к 1 сентября 2026 года.

Подпишись, здесь всегда интересно.