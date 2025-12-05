Школу на улице Пономаренко в Краснодаре планируют сдать к 1 сентября 2026 года

Во время «Прямой линии» 5 декабря жители региона задали губернатору Вениамину Кондратьеву вопросы о строительстве соцобъектов.

Губернатор Кубани отметил, что люди всегда правы в своем желании качественных и комфортных условий жизни, которые включают в себя наличие школ и детсадов рядом с домом.

«Поэтому мы приняли решение возводить новые микрорайоны только с учетом правил комплексной застройки. И я благодарен тем главам и застройщикам, кто строго соблюдает этот принцип», — отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что за последние 10 лет в крае построили 108 школ и 219 детских садов.

К губернатору во время эфира обратилась Светлана Березина из Краснодара. Она записала видеообращение на фоне недостроенного детского сада на улице Воробьева. По ее словам, до полной готовности осталось установить беседки.

Глава Краснодара Евгений Наумов пояснил, что работы на объекте почти завершили, но из-за проблем у подрядчика затягиваются сроки. Он добавил, что детский сад достроят к 1 сентября 2026 года.

Еще одна местная жительница обратилась к Вениамину Кондратьеву с вопросом о строительстве школы на улице Григория Пономаренко в краевой столице. По ее словам, сроки сдачи переносили уже дважды, а на самой стройке изменений не происходит.

Глава Краснодара отметил, что это долгожданная для жителей школа на 1 тыс. 550 мест, которая находится вблизи Музыкального микрорайона. На сегодняшний день учреждение готово на 90%, его планируют сдать к 1 сентября 2026 года.

Губернатор Кубани также получил вопрос от матери двоих детей, проживающей в поселке Южном Динского района. Женщина сообщила, что ее старший сын учится в школе №15, которая уже переполнена. При этом новое образовательное учреждение в их населенном пункте не работает.

К решению проблемы подключился заместитель губернатора Евгений Пергун. Он сообщил, что на сегодняшний день школа готова всего на 40%. Достроить объект планируют к концу 2027 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

