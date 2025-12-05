Logo
Кондратьев поручил дооснастить ДК в Усть-Лабинском районе к Новому году

Культура
Кондратьев поручил дооснастить ДК в Усть-Лабинском районе к Новому году
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Жители из станицы Некрасовской Усть-Лабинского района подключились к «Прямой линии», чтобы поблагодарить губернатора.

В 2023 году жители обращались к Вениамину Кондратьеву с просьбой отремонтировать Дом культуры. Благодаря поручению главы региона в станице появился современный ДК.

«Сейчас Дом культуры хорошо преобразился, кабинеты стали теплыми и светлыми. Наши жители могут приходить на концерты, мои внуки — приходить на занятия в великолепные кабинеты, заниматься хореографией и вокалом. Мы благодарим вас за такую помощь», — сказала жительница станицы Некрасовской Усть-Лабинского района Наталья Гольбик.

Также жители рассказали, что учреждение нужно дооснастить световым и звуковым оборудованием на 350 тыс. рублей. Это необходимо для полноценной творческой жизни Дома культуры и его воспитанников. Вениамин Кондратьев пообещал сделать подарок станице Некрасовской на Новый год, поручив министру культуры Краснодарского края Виктории Лапиной приобрести все необходимое оборудование.

Читайте также: в Кавказском районе станичную школу газифицируют до 1 февраля.

