В Армавире стартовала Всероссийская спартакиада по дзюдо

Финальный турнир в рамках летней спартакиады учащихся проходит в Армавирском центре единоборств.

За медали борются юноши и девушки в возрасте до 18 лет. За четыре дня разыграют 17 комплектов наград в разных весовых категориях. По уровню и критериям отбора соревнования соответствуют первенству России. В соревнованиях участвуют около 500 атлетов из 79 регионов страны. Это победители и призеры первенств федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, а также всероссийских состязаний.

Как отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов, Краснодарский край является одним из лидеров России по развитию дзюдо.

«На Кубани дзюдо занимаются почти 20,4 тыс. человек, в том числе около 12,5 тыс. спортсменов на базе 64 отделений. Кубанская школа дзюдо одна из сильнейших в стране, что подтверждается многочисленными успехами на соревнованиях различных уровней», — цитирует замглавы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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