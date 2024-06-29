Кубанские спортсмены завоевали две медали на Чемпионате Европы по дзюдо

Первенство Европы по дзюдо проходило с 27 по 29 июня в столице Болгарии Софии. В соревнованиях участвовали более 500 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из 44 стран.

Краснодарский край представили несколько борцов. По итогам спортсмены из Краснодарского края завоевали две медали. Высший результат показала Валерия Козлова из станицы Архангельской Тихорецкого района в весовой категории 52 кг. Девушка завоевала золотую медаль. В весовой категории 66 кг боролся победитель первенства России в Барнауле Ярослав Бунаков из Армавира, он завоевал бронзовую медаль соревнований.

«Регулярные высокие результаты на соревнованиях различных уровней демонстрируют мастерство наших дзюдоистов. Традиционно сильно они выступают на всероссийских и международных состязаниях», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

В категории до 73 кг в соревнованиях участвовал серебряный призер первенства России, победитель международных турниров Эдуард Арбузов из Кропоткина. В борьбе за медали также участвуют победители первенства России — Богдан Гаврилов в весе 90 кг и Злата Супруненко в весе 70 кг из Туапсе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять кубанских спортсменов примут участие в Чемпионате Европы по дзюдо. По словам вице-губернатора Александра Власова, сборная России на четверть состоит из спортсменов Краснодарского края. Россию и Кубань на соревнованиях представят спортсмены Ярослав Бунаков, Эдуард Арбузов, Богдан Гаврилов, Валерия Козлова и Злата Супруненко.