В Армавире создадут четыре экотропы
Экологические тропы в городе появятся в рамках программы «5 шагов для городов».
Мэрия Армавира проанализировала предложения местных жителей. Большинство высказались за создание экологических троп на реках Кубань и Уруп.
Специалисты решили создать в Армавире четыре экотропы:
- «Лесхоз» — от улицы Тургенева до улицы Приречной через реку Уруп;
- «Чистые берега» — от Красной Поляны до улицы Баррикадной через берег реки Кубань;
- «Здоровье» — в Старой станице от улицы Ставропольской до Армавирского лесничества;
- «Лесная тропа» — от улице Тенистой до берега Кубани через Городскую рощу.
Вдоль всех экологических троп в Армавире сделают места отдыха, смотровые площадки, а также установят информационные указатели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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