В Армавире создадут четыре экотропы

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Экологические тропы в городе появятся в рамках программы «5 шагов для городов».

Мэрия Армавира проанализировала предложения местных жителей. Большинство высказались за создание экологических троп на реках Кубань и Уруп.

Специалисты решили создать в Армавире четыре экотропы:

«Лесхоз» — от улицы Тургенева до улицы Приречной через реку Уруп;

— от улицы Тургенева до улицы Приречной через реку Уруп; «Чистые берега» — от Красной Поляны до улицы Баррикадной через берег реки Кубань;

— от Красной Поляны до улицы Баррикадной через берег реки Кубань; «Здоровье» — в Старой станице от улицы Ставропольской до Армавирского лесничества;

— в Старой станице от улицы Ставропольской до Армавирского лесничества; «Лесная тропа» — от улице Тенистой до берега Кубани через Городскую рощу.

Вдоль всех экологических троп в Армавире сделают места отдыха, смотровые площадки, а также установят информационные указатели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: для туристов создадут национальный брендовый маршрут «Винные дороги Краснодарского края».