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В Армавире создадут четыре экотропы

Общество
15.09.2022 19:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-sozdadut-chetyre-ekotropy
В Армавире создадут четыре экотропы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Экологические тропы в городе появятся в рамках программы «5 шагов для городов».

Мэрия Армавира проанализировала предложения местных жителей. Большинство высказались за создание экологических троп на реках Кубань и Уруп.

Специалисты решили создать в Армавире четыре экотропы:

  • «Лесхоз» — от улицы Тургенева до улицы Приречной через реку Уруп;
  • «Чистые берега» — от Красной Поляны до улицы Баррикадной через берег реки Кубань;
  • «Здоровье» — в Старой станице от улицы Ставропольской до Армавирского лесничества;
  • «Лесная тропа» — от улице Тенистой до берега Кубани через Городскую рощу.

Вдоль всех экологических троп в Армавире сделают места отдыха, смотровые площадки, а также установят информационные указатели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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