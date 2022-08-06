Для туристов создадут национальный брендовый маршрут «Винные дороги Краснодарского края»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий на площадке форума «Путешествуй!», который проходит с 4 по 7 августа на ВДНХ в Москве.

Во время практической дискуссии на тему развития сельского туризма, Михаил Зарицкий сообщил, что на Кубани работают более 100 объектов агротуризма. При этом самый винный туризм — самый динамичный сегмент. Чаще всего объекты агротуризма посещают осенью — это время сбора урожая, когда погода комфортная, а трассы менее загружены.

В этом году в рамках проекта Ростуризма минкурортов Кубани начало работу по созданию национального брендового маршрута «Винные дороги Краснодарского края». В него войдут объекты Новороссийска, Геленджика, Анапы, а также Темрюкского, Крымского и Северского районов.

По словам Михаила Зарицкого, для эффективной работы туристической отрасли основные усилия должны быть направлены на развитие ее ключевых составляющих: транспорт, средства размещения, питание и разнообразный досуг.

Краснодарский край на российском форуме «Путешествуй!» представляет туристические продукты всесезонного отдыха. На стенде Кубани кроме объектов сельского туризма представлены горнолыжные курорты, санаторно-курортные организации, гостиничные комплексы, тематические парки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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