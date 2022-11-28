В Армавире сняли с поезда пьяного дебошира из Волгоградской области
Происшествия
28.11.2022 12:41
Транспортным полицейским на станции Армавир поступило сообщение о буйном пассажире в поезде «Кисловодск — Тында».
Прибыв на место, сотрудники полиции узнали от начальника поезда, что он принял решение снять с поезда одного из пассажиров. Мужчина имел внешние признаки опьянения, нецензурно выражался и мешал отдыхать другим пассажирам. Замечания проводника мужчина игнорировал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Полицейские доставили 51-летнего жителя Волгоградской области в дежурную часть. Там на него завели административный протокол за мелкое хулиганство.
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