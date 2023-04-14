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В Армавире с 1 мая откроют сезонную пешеходную зону

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-s-1-maya-otkroyut-sezonnuyu-peshehodnuyu-zonu
В Армавире с 1 мая откроют сезонную пешеходную зону
Фото пресс-службы администрации Армавира

Новая зона для пешеходов появится на улице Ленина — от Карла Либкнехта до Кирова. Она будет работать с мая до конца сентября.

Для посетителей там создали зоны уличного кафе, оборудованные места для отдыха и экран для трансляции фильмов. На сезонной пешеходной зоне установили архитектурные формы и выполнили озеленительные работы.

С 1 мая до 30 сентября движение автомобилей на этом участке улицы Ленина полностью ограничат.

«Пешеходная зона по улице Ленина станет не только ещё одной точкой притяжения, но и новым местом для проведения различных культурных событий», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Армавира.

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