В Армавире с 1 мая откроют сезонную пешеходную зону
Общество
14.04.2023 09:46
Новая зона для пешеходов появится на улице Ленина — от Карла Либкнехта до Кирова. Она будет работать с мая до конца сентября.
Для посетителей там создали зоны уличного кафе, оборудованные места для отдыха и экран для трансляции фильмов. На сезонной пешеходной зоне установили архитектурные формы и выполнили озеленительные работы.
С 1 мая до 30 сентября движение автомобилей на этом участке улицы Ленина полностью ограничат.
«Пешеходная зона по улице Ленина станет не только ещё одной точкой притяжения, но и новым местом для проведения различных культурных событий», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Армавира.
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