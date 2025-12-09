В Армавире реконструируют водопровод для улучшения напора воды в частном секторе

Решение о ремонте водопроводных сетей было принято после обращений жителей микрорайона Мясокомбинат, столкнувшихся с проблемой пониженного напора воды. Хуже всего было в часы пиковых нагрузок — утром и вечером.

При мониторинге специалисты «Росводоканала Армавир» выяснили, что трубы, проложенные в прошлом веке, забиты коррозийными отложениями. Старые стальные трубы на участке протяженностью более 400 м заменят на новые. Работы начали на участке улицы Рассохина от Лаврененко до Урупской.

Кроме того, специалисты обустроили 33 смотровых колодца. В будущем можно будет проводить обслуживание сетей, не раскапывая дорожное покрытие.

«Работы ведутся с опережением графика. Комплекс мероприятий направлен на улучшение качества воды у жителей района Мясокомбината. Перед подключением мы выполним промывку и дезинфекцию трубопровода. Также проведем опрессовку — испытаем сети на прочность, чтобы убедиться в надежности обновленной системы», – прокомментировал главный инженер предприятия Максим Стрельников.

Реконструкцию проводят без ограничения водоснабжения. Завершить работы планируют до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: в Краснодаре из-за ремонта на теплосетях перекроют проезд на двух улицах.

Подпишись, здесь всегда интересно.