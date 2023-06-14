В Армавире расчистят ливневки в тоннеле после подтопления

В Армавире 13 июня выпало большое количество осадков. Из-за этого были подтоплены два тоннеля на улицах Кирова и Новороссийской.

В тоннеле на улице Кирова движение полностью восстановлено. Тоннель на улице Новороссийской до сих пор перекрыт. Здесь продолжают откачивать воду.

Причиной подтопления тоннеля в микрорайоне «Черемушки» оказались заиленные ливнеприемники после работ по укреплению подпорной стены. В течение этой неделе ливневку полностью прочистят.

Кроме того, в связи с затоплением тоннеля на улице Новороссийской изменилось движение троллейбусов маршрутов № 3 и 27, а также маршруток. Общественный транспорт следует в объезд через улицу Маркова. Временные ограничения планируют снять в конце этой недели, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире вечером 13 июня за час выпало более 30 мм осадков. В результате были подтоплены тоннели по улицах Кирова и улице Новороссийской. Движение в них перекрыли.