В Армавире пройдет краевая профилактическая акция «День здоровья»
Общество
24.02.2023 18:12
Акцию проведут 25 февраля специалисты перинатального центра и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Мероприятие приурочили к Всероссийской неделе репродуктивного здоровья. Все желающие в этот день смогут узнать индекс массы тела, проверить зрение и работу сердца, измерить давление, сделать экспресс-анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ и УЗИ, маммографию и флюорографию. Пациентов примут врачи узких специализаций.
Для участия в профилактической акции необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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