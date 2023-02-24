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В Армавире пройдет краевая профилактическая акция «День здоровья»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-projdet-kraevaya-profilakticheskaya-aktsiya-den-zdorovya
В Армавире пройдет краевая профилактическая акция «День здоровья»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акцию проведут 25 февраля специалисты перинатального центра и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Мероприятие приурочили к Всероссийской неделе репродуктивного здоровья. Все желающие в этот день смогут узнать индекс массы тела, проверить зрение и работу сердца, измерить давление, сделать экспресс-анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ и УЗИ, маммографию и флюорографию. Пациентов примут врачи узких специализаций.

Для участия в профилактической акции необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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