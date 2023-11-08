В Армавире производитель молочной продукции будет внедрять бережливые технологии

Компания «Продкапитал» присоединилась к реализации нацпроекта «Производительность труда» после подписания соответствующего соглашения с минэкономики края и Региональным центром компетенций.

В ближайшее время эксперты РЦК сформируют рабочую группу из сотрудников предприятия для прохождения обучения методам бережливого производства. После чего начнется диагностирование основных процессов, проведение анализа и оптимизация пилотного потока, а также составление плана тиражирования.

Кроме того, на заводе будут подготовлены инструкторы по бережливому производству, которые после сертификации смогут самостоятельно обучать сотрудников и масштабировать полученный опыт. «Продкапитал» занимается производством молочных продуктов и мороженого с 2012 года. Компания осуществляет продажи не только на Кубани, но также в Ростове-на-Дону и Симферополе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 280 предприятий Краснодарского края участвуют в «бережливом» нацпроекте.