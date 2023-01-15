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В Армавире произошел пожар в жилом доме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-proizoshel-pozhar-v-zhilom-dome
В Армавире произошел пожар в жилом доме
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре в доме на улице Комсомольской поступило диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона 15 января в 5:41.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит частный дом на площади 32 кв. м. В 5:45 пожар локализовали, в 5:55 — полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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