В Армавире произошел пожар в жилом доме
Происшествия
15.01.2023 11:23
Сообщение о пожаре в доме на улице Комсомольской поступило диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона 15 января в 5:41.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит частный дом на площади 32 кв. м. В 5:45 пожар локализовали, в 5:55 — полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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