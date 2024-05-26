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В Армавире продолжают устранять последствия сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-prodolzhayut-ustranyat-posledstviya-silnogo-vetra
В Армавире продолжают устранять последствия сильного ветра
Фото t.me/mcuarm

В некоторых районах Армавира 25 мая из-за сильного ветра были повреждены линии электропередачи и их опоры, повалены деревья.

Сейчас ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов, сотрудники коммунальных служб убирают сломанные деревья.

Жителей города просят с пониманием отнестись к возникшим из-за природной стихии последствиям. По имеющимся в связи с этим вопросам следует звонить в службу экстренного реагирования по номеру 112 или обращаться по телефону ЕДДС 8 (886137) 3-20-00, сообщает МЦУ Армавира в Telegram.

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