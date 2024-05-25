Сильный ветер повалил 48 деревьев, сорвал две крыши и обрушил фасад в Краснодаре

Штормовое предупреждение действует в краевой столице 25 мая — ожидается усиление ветра до 30 м/с.

В настоящее время в ЕДДС поступило 51 сообщение от жителей города. Из них 48 — о поваленных деревьях, два — о сорванной кровле с крыш зданий и одно — об обрушении фасада. Спасатели отработали 10 заявок. Деревья были оперативно убрали с тротуаров и дорог. Последствия разгула стихии ликвидируют 42 спасателя и 10 единиц техники.

Работы завершили на улицах 1-го Мая, 571, Рашпилевской, 64, Сормовской, 114, 3-й Тихой, 9, Тургенева, 233, Передовой 41, Ленина, 61, 1-го Мая, 234. А также на пересечении улиц Черкасской и Российской, Ангарской и 1-го Мая.

Жителей и гостей города просят не оставлять машины под деревьями, не выходить на прогулки в парках и не находиться вблизи деревьев. О возникновении ЧС рекомендуется сообщать по телефонам 050 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: из-за сильного ветра приостановили запуск городских фонтанов в Краснодаре.