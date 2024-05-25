Из-за сильного ветра приостановили запуск городских фонтанов в Краснодаре

В течение суток 25 мая местами в краевой столице сохраняется сильный северо-восточный, восточный ветер с порывами 30 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение.

«В связи с тем, что ветер может повлиять на работу оборудования и для безопасности граждан, сегодня запуск городских фонтанов временно приостановлен», — сообщает МЦУ Краснодара.

Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность, избегать прогулок вблизи высоких зданий, деревьев и электропроводов. В случае возникновения ЧС нужно звонить по номерам 112 и 214-33-36.

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