В Армавире при пожаре в двухэтажном жилом доме погиб человек

Сообщение о возгорании в жилом строении на улице Тургенева поступило пожарным 10 июня в 23:56.

По прибытии спасатели потушили возгорание буквально за 15 минут. Однако один человек погиб. Площадь пожара составила 18 кв. м.

К ликвидации пожара в Армавире привлекали 13 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины пожара и обстоятельства происшествия уточняются.

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