В Армавире построят первый в России завод по производству лимонной кислоты

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реализацию проекта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 августа обсудил с инвестором — гендиректором ООО «Рустарк» Романом Козыревым.

Глава Кубани отметил, что «Рустарк», который до 2022 года носил название «Крахмальный завод Гулькевичский», за 20 лет стал примером успешного импортозамещения.

«За эти годы предприятие стало лидером в сфере глубокой переработки зерна и примером успешного импортозамещения. В 2018 году завод первым в стране начал выпускать мальтодекстрин из высококачественной кубанской кукурузы и вытеснил с рынка иностранные аналоги. Сейчас на территории промышленного парка в Армавире вы планируете запустить новое производство лимонной кислоты. Сегодня в России никто не выпускает такую продукцию, и рынок на 100% зависит от импорта. Со своей стороны мы готовы поддержать ваш проект», — сказал Кондратьев.

Козырев отметил, что наращивание мощностей и повышение спроса на продукцию подтолкнуло к расширению производства. Для этого нужны дополнительные территории.

«Армавирский промпарк — это новая возможность создания крупного предприятия по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов. Планируем вложить в реализацию более 60 млрд рублей. Это выгодный проект. Он создаст почти 800 новых рабочих мест. Обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет, которые позволят развивать транспортную и рекреационную инфраструктуру города», — сказал Козырев.

Губернатор сказал, промпарк поможет быстрее развиваться предприятиям, городу и всему краю. Для этого разработали бизнес-программы, льготы и преференции инвесторам.

К проектированию завода по производству лимонной кислоты «Рустарк» приступит до конца года. Начать строительство планируют в начале 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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