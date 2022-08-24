Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Армавире построят первый в России завод по производству лимонной кислоты

Экономика
24.08.2022 17:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-postroyat-pervyj-v-rossii-zavod-po-proizvodstvu-limonnoj-kisloty
В Армавире построят первый в России завод по производству лимонной кислоты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реализацию проекта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 августа обсудил с инвестором — гендиректором ООО «Рустарк» Романом Козыревым.

Глава Кубани отметил, что «Рустарк», который до 2022 года носил название «Крахмальный завод Гулькевичский», за 20 лет стал примером успешного импортозамещения.

«За эти годы предприятие стало лидером в сфере глубокой переработки зерна и примером успешного импортозамещения. В 2018 году завод первым в стране начал выпускать мальтодекстрин из высококачественной кубанской кукурузы и вытеснил с рынка иностранные аналоги. Сейчас на территории промышленного парка в Армавире вы планируете запустить новое производство лимонной кислоты. Сегодня в России никто не выпускает такую продукцию, и рынок на 100% зависит от импорта. Со своей стороны мы готовы поддержать ваш проект», — сказал Кондратьев.

Козырев отметил, что наращивание мощностей и повышение спроса на продукцию подтолкнуло к расширению производства. Для этого нужны дополнительные территории.

«Армавирский промпарк — это новая возможность создания крупного предприятия по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов. Планируем вложить в реализацию более 60 млрд рублей. Это выгодный проект. Он создаст почти 800 новых рабочих мест. Обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет, которые позволят развивать транспортную и рекреационную инфраструктуру города», — сказал Козырев.

Губернатор сказал, промпарк поможет быстрее развиваться предприятиям, городу и всему краю. Для этого разработали бизнес-программы, льготы и преференции инвесторам.

К проектированию завода по производству лимонной кислоты «Рустарк» приступит до конца года. Начать строительство планируют в начале 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край получит дополнительные 38 млн рублей на развитие промышленности.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Прямой эфир
Мы в соцсетях