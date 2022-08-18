Краснодарский край получит дополнительные 38 млн рублей на развитие промышленности

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Деньги направят промпредприятиям на возмещение первого взноса при заключении договоров лизинга.

Из федерального бюджета в 2023 году выделят 38 млн рублей, еще 11 млн рублей — из краевого бюджета.

Правительство направит 3,3 млрд рублей в 59 регионов на софинансирование программ развития промышленности. Кубань получит поддержку во второй раз.

Промышленным предприятиям компенсируют затраты на уплату аванса по договорам лизинга на покупку оборудования для производства. Подать заявку на субсидию можно в этом году. Документы нужно предоставить в департамент промышленной политики края до 15 ноября. Производитель сможет возместить 50% затрат на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга до 10 млн рублей на заявителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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