В Армавире по нацпроекту создали модельную библиотеку

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На базе библиотеки национальных литератур России и зарубежных стран имени Некрасова открыли модельную библиотеку по нацпроекту «Культура».

Обновленная библиотека стала пространством для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. Ее оснастили новой мебелью, организовали рабочие места для читателей, пространства для досуга и закупили новые издания. В том числе универсальные энциклопедические словари, классическую литературу, литературу на иностранных языках и языках народов РФ, художественную литературу.

Кроме того, создали условия для читателей с ОВЗ. Для них оборудовали въезды, места для участия в культурно-досуговых мероприятиях, организовали рабочее компьютерное место. Для слабослышащих и слабовидящих закупили специализированное оборудование.

Модернизацию провели при поддержке проектного офиса министерства культуры Кубани и рабочей команды проектного офиса, созданного на базе Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина.

По нацпроекту «Культура» в регионе создали уже восемь модельных библиотек в Лабинске, Ейске, Крымске, Крыловском районе, Курганинске и Армавире. До конца года планируют открыть библиотеки в Ейске, Тихорецке и станице Отрадной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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