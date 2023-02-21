В Армавире пенсионерка незаконно поставила на учет 14 иностранцев
Происшествия
21.02.2023 12:21
Факт фиктивной постановки на регистрационный учет граждан Армении выявили полицейские в Армавире.
Установили, что 68-летняя местная жительница зарегистрировала в своем доме 14 приезжих иностранцев. При этом она не собиралась предоставлять им своей дом для проживания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Ей грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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