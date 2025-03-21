В Армавире открыли стрельбу во дворе многоэтажки и ранили человека

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Новороссийской. О случившемся в полицию сообщили жильцы многоэтажки.

Прибывшие на место правоохранители задержали 53-летнего жителя Армавира. Установили, что ссора между двумя мужчинами произошла из-за дорожного конфликта. По словам очевидцев, подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического револьвера. В результате злоумышленник ранил потерпевшего в ногу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Пострадавший вступил в конфликт с охранником увеселительного заведения из-за того, что тот отказался пустить его в ночной клуб из-за признаков опьянения.

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