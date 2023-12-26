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В Армавире отключат отопление и горячую воду 26 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-otklyuchat-otoplenie-i-goryachuyu-vodu-26-dekabrya
В Армавире отключат отопление и горячую воду 26 декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Плановое отключение проведут на котельной № 155 в Военном городке для подключения нового оборудования.

В результате отключения жители 26 многоквартирных домов в Военном городке не будет отопления и горячей воды. В зону отключения попадают почти 5,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем 26 декабря в Армавире потеплеет до +10…12 °С.

Читайте также: жители 40 улиц в Сочи почти на сутки остались без воды из-за аварии. Водоснабжение на курорте отключили 25 декабря с 22:00.

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