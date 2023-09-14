В Армавире остановили машину, которой управляла пьяная невеста

Машину остановили бдительные граждане 13 сентября в 13:40 на перекрестке улиц Советской Армии и Карла Маркса в Армавире.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и установили, что за рулем автомобиля Ford Fiesta находилась 47-летняя женщина в состоянии опьянения. Нарушительница согласилась пройти медосвидетельствование, результаты которого подтвердили наличие алкоголя в крови.

В отношении женщины-водителя составили административный протокол, машину поместили на спецстоянку, сообщает ОМВД России по Армавиру.

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