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В Армавире не рекомендовали посещать кладбища из-за обработки от клещей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-ne-rekomendovali-poseshhat-kladbishha-iz-za-obrabotki-ot-kleshhej
В Армавире не рекомендовали посещать кладбища из-за обработки от клещей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Противоклещевую акарицидную обработку будут проводить с 14 по 17 апреля на территории городских кладбищ.

Работы будут проводить с 5:00 до 12:00. В связи с этим жителей и гостей города просят в это время отказаться от посещения кладбищ.

«Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и принять данную информацию к сведению при планировании посещений кладбищ», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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