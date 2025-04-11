В Армавире не рекомендовали посещать кладбища из-за обработки от клещей

Противоклещевую акарицидную обработку будут проводить с 14 по 17 апреля на территории городских кладбищ.

Работы будут проводить с 5:00 до 12:00. В связи с этим жителей и гостей города просят в это время отказаться от посещения кладбищ.

«Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и принять данную информацию к сведению при планировании посещений кладбищ», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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