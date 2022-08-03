В Армавире начали откачку воды из подтопленного тоннеля
Происшествия
03.08.2022 21:57
На город 3 августа обрушился сильный дождь с градом и ураганным ветром. За час в Армавире выпало 10,8 мм осадков.
Ливневые канализации города не справились с таким испытанием. В результате тоннель по улице Новороссийской оказался затоплен. Сильный ветер повалил деревья на федеральную автодорогу «Кавказ», а также в других районах города.
В пресс-службе мэрии уточнили, что экстренные службы уже начали откачивать воду из подтопленного тоннеля и расчищать ливневки.
Кроме того, из-за разгула стихии жители поселка ВНИИМК остались без света, сообщает GorodArmavir.
Читайте также: в Армавире автобус с пассажирами заглох в подтопленном тоннеле.
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