В Армавире начали откачку воды из подтопленного тоннеля

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На город 3 августа обрушился сильный дождь с градом и ураганным ветром. За час в Армавире выпало 10,8 мм осадков.

Ливневые канализации города не справились с таким испытанием. В результате тоннель по улице Новороссийской оказался затоплен. Сильный ветер повалил деревья на федеральную автодорогу «Кавказ», а также в других районах города.

В пресс-службе мэрии уточнили, что экстренные службы уже начали откачивать воду из подтопленного тоннеля и расчищать ливневки.

Кроме того, из-за разгула стихии жители поселка ВНИИМК остались без света, сообщает GorodArmavir.

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