Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Армавире начали откачку воды из подтопленного тоннеля

Происшествия
03.08.2022 21:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-nachali-otkachku-vodu-s-podtoplennogo-tonnelya
В Армавире начали откачку воды из подтопленного тоннеля
Фото издания GorodArmavir

На город 3 августа обрушился сильный дождь с градом и ураганным ветром. За час в Армавире выпало 10,8 мм осадков.

Ливневые канализации города не справились с таким испытанием. В результате тоннель по улице Новороссийской оказался затоплен. Сильный ветер повалил деревья на федеральную автодорогу «Кавказ», а также в других районах города.

В пресс-службе мэрии уточнили, что экстренные службы уже начали откачивать воду из подтопленного тоннеля и расчищать ливневки.

Кроме того, из-за разгула стихии жители поселка ВНИИМК остались без света, сообщает GorodArmavir.

Читайте также: в Армавире автобус с пассажирами заглох в подтопленном тоннеле.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях