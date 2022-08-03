В Армавире автобус с пассажирами заглох в подтопленном тоннеле

Фото t.me/armavir

Это произошло 3 августа в тоннеле на улице Новороссийской. После ливня он оказался подтоплен.

Водитель автобуса ПАЗ, едущего по маршруту № 20, надеялся проехать через подтопленный тоннель, но ему это не удалось.

Автобус заглох и остался стоять в воде. В этот момент в нем находились пассажиры. Вода зашла в салон и поднялась до уровня 30-40 см. Очевидцы сняли видео и выложили в соцсети.

Кроме того, из-за непогоды в Армавире оказались подтоплены и другие участки дорог. Ураганный ветер повалил деревья. Обломки заметили проезжающие автомобилисты и на трассе «Кавказ».

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