В Армавире автобус с пассажирами заглох в подтопленном тоннеле
Происшествия
03.08.2022 19:44
Это произошло 3 августа в тоннеле на улице Новороссийской. После ливня он оказался подтоплен.
Водитель автобуса ПАЗ, едущего по маршруту № 20, надеялся проехать через подтопленный тоннель, но ему это не удалось.
Автобус заглох и остался стоять в воде. В этот момент в нем находились пассажиры. Вода зашла в салон и поднялась до уровня 30-40 см. Очевидцы сняли видео и выложили в соцсети.
Кроме того, из-за непогоды в Армавире оказались подтоплены и другие участки дорог. Ураганный ветер повалил деревья. Обломки заметили проезжающие автомобилисты и на трассе «Кавказ».
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