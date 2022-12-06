В Армавире на ремонт дамбы на реке Кубань направили более 27 млн рублей

Такая реконструкция спасет от подтопления десятки домов в районе Старой Станицы. Участок правого берега длиной в 400 м отремонтируют в 3 этапа.

Для отведения воды из русла на время стройки здесь сделали насыпной вал из речного камня. Сумма средств, выделенных из бюджетов всех уровней на реализацию масштабного проекта, превысила 27 млн рублей.

«В Армавире 4 дамбовых сооружения протяженностью 20 км. Все дамбы находятся в удовлетворительном состоянии, кроме этой. Эта несла опасность и в весенний паводковый период могла затопить Старую Станицу», — сказал директор управления по делам ГО и ЧС Армавира Михаил Черешков.

Работы начали в августе. Они идут с опережением срока. Дамбу поднимут на 6 м. По словам специалистов, она выдержит даже самый большой подъем уровня реки.

Также до 2024 года планируют капитально отремонтировать гидротехнические сооружения в 5 муниципалитетах края. Помимо Армавира, это Курганинский, Лабинский, Мостовский и Отрадненский районы. Всего на это направят почти полмиллиарда рублей.

Читайте также: к проектированию новой дамбы на реке Кубань вместо Федоровского гидроузла приступят в 2023 году.