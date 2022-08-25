К проектированию новой дамбы на реке Кубань вместо Федоровского гидроузла приступят в 2023 году
Об этом 25 августа рассказал исполнительный директор ассоциации «Национальный Южный рисовый Союз» Михаил Радченко.
Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что новый гидроузел могут построить уже в 2024-2025 годах.
«Пока четкой информации и сроков нет. На наш запрос в министерство пока официального ответа не поступало. О том, что будет построена плотина в ближайшее время, — это я подтверждаю», — сказал Радченко.
Он также сообщил, что рассматриваются несколько вариантов строительства гидроузла.
«То, что будет строиться новый объект, — это однозначно. Рассматривается несколько вариантов. На следующий год запланированы экспертиза и изготовление проекта, потом дальше поэтапно реализация. Но как таковой дорожной карты, к сожалению, пока нет», — цитирует Радченко РБК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мост и часть шлюзов Федоровского гидроузла обрушились 22 апреля. В мае на Федоровском гидроузле возвели временную дамбу.
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