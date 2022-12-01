В Армавире мужчина получил 12 лет колонии за развращение своего сына

Приговор вынес Армавирский городской суд. Местного жителя признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Суд установил, что 33-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своего сына, не достигшего 14-летнего возраста. В результате преступления ребенок испытал физические и нравственные страдания. Его психика подверглась негативному воздействию.

Для защиты интересов ребенка прокурор предъявил иск о компенсации морального вреда. Помимо лишения свободы, суд обязал виновного выплатить сыну компенсацию в размере 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Армавира.

За развращение своего сына житель Армавира получил 12 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Известно, что обвиняемый находится в разводе с матерью ребенка. Он регулярно брал мальчика для встреч к себе домой. Во время одной из таких встреч он совершил преступление сексуального характера против сына, сообщает GorodArmavir.

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