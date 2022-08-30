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В Армавире менеджер ради премий блокировал сим-карты абонентов

Происшествия
30.08.2022 15:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-menedzher-radi-premij-blokiroval-sim-karty-abonentov
В Армавире менеджер ради премий блокировал сим-карты абонентов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении 31-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

По данным полиции, специалист офиса обслуживания и продаж оператора сотовой связи блокировал сим-карты абонентов. Делал он это без их ведома и разрешения, якобы под предлогом перевыпуска. Так он хотел улучшить собственные показатели и получать премии.

Установлена причастность злоумышленника к шести эпизодам. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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