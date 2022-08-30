В Армавире менеджер ради премий блокировал сим-карты абонентов
Происшествия
30.08.2022 15:22
В отношении 31-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.
По данным полиции, специалист офиса обслуживания и продаж оператора сотовой связи блокировал сим-карты абонентов. Делал он это без их ведома и разрешения, якобы под предлогом перевыпуска. Так он хотел улучшить собственные показатели и получать премии.
Установлена причастность злоумышленника к шести эпизодам. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Апшеронском районе частник мошенническим путем получил 1,7 млн рублей субсидий из бюджета.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
- Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге