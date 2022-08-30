В Апшеронском районе частник мошенническим путем получил 1,7 млн рублей субсидий из бюджета

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Апшеронского района подал документы на получение субсидии на несуществующие теплицы.

По данным следствия, 58-летний местный житель, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставил в администрацию сельского поселения ложные сведения и документы о наличии теплиц и затратах на их строительство. За что получил субсидии. Общий ущерб — 1,7 млн рублей.

Завели уголовное дело, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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