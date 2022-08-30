В Апшеронском районе частник мошенническим путем получил 1,7 млн рублей субсидий из бюджета
Происшествия
30.08.2022 14:09
Житель Апшеронского района подал документы на получение субсидии на несуществующие теплицы.
По данным следствия, 58-летний местный житель, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставил в администрацию сельского поселения ложные сведения и документы о наличии теплиц и затратах на их строительство. За что получил субсидии. Общий ущерб — 1,7 млн рублей.
Завели уголовное дело, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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